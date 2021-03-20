«Грустно покидать клуб»: лучший бомбардир «Автомобилиста» продолжит карьеру в НХЛ

Голышеву 26 лет. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккеист «Автомобилиста» Анатолий Голышев покидает команду. Дело в том, что бомбардир подписал однолетний контракт с «Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба и скоро переходит в НХЛ. Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано до конца сезона 2020/21.

Отметим, Анатолий Голышев воспитанник уральского клуба «Автомобилист». Свою карьеру он начинал в молодежной команде «Авто», в 2013 году дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста».

Хоккеист поблагодарил фанатов за поддержку. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

- С одной стороны, очень грустно покидать родной клуб , где каждый человек в клубе начиная от болельщиков и заканчивая работниками клуба стали частью моей семьи. На протяжении 9 лет я с огромным желанием и удовольствием защищал цвета «Автомобилиста». Я горжусь тем временем, проведённым здесь, - сообщил Анатолий Голышев на своей странице в Instagram.

Всего за уральскую команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 очков, став лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в истории выступления клуба в КХЛ. За это время Анатолий успел завоевать серебряную медаль молодёжного чемпионата мира и сыграть за национальную сборную России.