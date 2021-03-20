Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 марта 2021 года

В Свердловской области идет активная вакцинация от коронавируса. Фото: Юлия СТАЛИНА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 161 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 48 приходят на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Алапаевска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Кушвы, Каменска-Уральского Кировограда Серова и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Фото: Яндекс

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 80 961 человек, из которых 74 165 пациент полностью справились с недугом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 173 человек

По информации на 20 марта 2021 года состояние 272 пациента с COVID-19 врачами оценивается как тяжелое, 172 из них размещены в палатах реанимации, 111 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки специалисты официально подтвердили 13 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 612 человек.

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