«Прогнозы неутешительные»: в Екатеринбурге детям с редкой генетической болезнью перестали давать лекарство от государства

Фото: предоставлено Зульфией Файдаровой

Семья Файдаровых из Екатеринбурга почти пять лет пытаются спасти двоих детей. Диане восемь, а Демиду семь, и у них редкая генетическая болезнь – нейрональный цероидный липофусциноз II типа (НЦЛ II). При этом заболевание атрофируются все мышцы, пропадает речь, в лежачем состоянии дети доживают до 8–9 лет. Родители малышей узнали об этом слишком поздно.

«ЭТО ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ»

Зульфия и Руслан, когда узнали, что у них появится Диана, очень обрадовались. Девочка появилась на свет в срок и здоровой. Тут же молодая семья решили завести и второго ребенка – Демида. И тот тоже появился на свет без патологий. Погодки развивались и росли.

- Они были абсолютно здоровыми. Диана в 11 месяцев пошла, Демид тоже развивался хорошо. В 1,4 мы отдали дочку в садик и до 3 лет все было хорошо, - вспоминает Зульфия, мама детей.

Но проблемы начались, когда вся семья поехала в отпуск в Туапсе. Там у малышки случился первый приступ эпилепсии. Врачи говорили, что причиной может быть акклиматизация, однако приступы участились. Зульфия говорит, что в день их могло случаться до пяти. Это всерьез напугало родителей.

- Мы долго бегали по врачам и никто не мог понять причину этих приступов. Нам предложили оформить инвалидность, что так будет проще для нас. Пока оформляли бумажки, один доктор сказал нам сделать дорогой генетический тест и мы согласились. Анализ отправили в Москву, а результат пришел только через полгода, - продолжает мама. - У дочки выявили генетическую мутацию обеих хромосом. Мы с мужем тоже сдали анализы. Они подтвердили, что и Руслан, и я - носители одинаковых мутационных генов. Сказали, что мы даже можем быть родственниками, но это невозможно.

Демид также как и сестра самостоятельно не может встать. Фото: предоставлено Зульфией Файдаровой

Зульфия и Руслан после этого решили проверить и Демида. Опасения молодой пары подтвердилось. Мальчик тоже имеет это заболевание - нейрональный цероидный липофусциноз II типа (НЦЛ II).

Таких случаев, как у Файдаровых, единицы во всем мире. Мутация может и присутствовать у человека и даже передаваться, но болезнь проявляется у 25% новорожденных. Однако супруги уже знали, что из-за этой генетической случайности скоро приступы начнутся и у Демида. Так и случилось.

- Эпилепсия впервые проявилась в детском саду во время сон часа. Сына увезли в больницу. Демиду тогда мыло 3,5 года. А Диана к тому времени уже перестала самостоятельно держать спину, только с опорой, не говорила. Сына пришлось забрать из садика, - сказала наша собеседница.

Родителей предупредили, что прогнозы неутешительны. Со временем мышцы детей атрофируются, они лишаться зрения и проживут только до 9 лет. Лекарства от этой болезни нет.

НАДЕЖДА ЕСТЬ, НО НЕ ДЛЯ ВАС

В 2017 году родители малышей узнали, что в Европе фармацевтическая компания «БиоМарин» разработала препарат, который позволяет поддерживать состояния при такой болезни. Но годовой курс на одного ребенка обойдется в 50 миллионов рублей. Но так как этот препарат экспериментальный, в клинике Германии готовы были взять на лечение Демида и Диану.

У Дианы у первой начали проявляться признаки болезни. Фото: предоставлено Зульфией Файдаровой

Когда все документы были готовы и семья ждала получение визы, «БиоМарин» резко поменяла условия набора: их экспериментальное лечение получат только дети до двух лет. Диане уже шёл пятый год, а Демиду — четвёртый.

- Нам объяснили это так: на детках возраста Дианы и Демида препарат уже показал хороший результат, и его готовы зарегистрировать». Препарат, о котором рассказывает Зульфия, называется «Церлипоназа альфа». Его долго не регистрировали в России, поэтому получить оперативное лечение Диана и Демид не смогли. На помощь снова пришла Светлана Михайлова, наш врач. Она помогла оформить необходимые документы и выписала Диане и Демиду ещё не зарегистрированное в России лекарство. Лечение необходимо было начать в течение года, дальше медлить нельзя.

В Екатеринбурге врачи провели консилиум и подтвердили, что препарат для детей жизненно необходим, он останавливает прогрессирование болезни.

Затем семья обратилась в Минздрав, но ведомство отказалось закупать их детям препарат, который не зарегистрировали в России. Больше года родители обивали пороги разных кабинетов, а к этому времени Диана в свои пять лет уже не могла самостоятельно вставать и почти ослепла. Девочка так и не смогла получить лечение.

- Мы подавали в суд и выиграли его, но Минздрав не торопился закупать для наших детей препараты. В итоге в августе 2019 года нам все-таки удалось выиграть и апелляцию. Но препарат закупили только в октябре, в ноябре мы поехали на установку специальных помп, - говорит мама Дианы и Демида.

Эти помпы нужны, чтобы через них лекарство поступало в головной мозг. Все прошло успешно и семья снова вернулась в Екатеринбург. При первом же вводе препарата врачи занесли детям инфекцию. Диану быстро вылечили от нее, а вот Демиду пришлось убрать помпу. Но потом у дочери Зульфии и Руслана случился эпистатус, это состояние, при котором эпилептический припадок случается один за другим. Малышку ввели в искусственную кому, в которой она провела девять месяцев, но сумела выкарабкаться.

В реанимации Диане консилиум врачей снял препарат «Церлипоназу», посчитав его использование нецелесообразным. Демида тоже сняли с терапии.

Родителя уверены, если бы им удалось раньше начать лечение, им бы удалось остановить течение болезни. Сейчас оба ребенка в лежачем состоянии и шансов выкарабкаться врачи не дают. Диана и Демид не могут питаться обычной едой и находятся на специальной и дорогостоящей смеси. Благотворительный фонд Ройзмана открыли сбор на покупку этой смеси. Помочь Файдаровым можно по ссылке.

Благодарим за помощь в подготовке материала Благотворительному фонду Ройзмана.