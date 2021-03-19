Был застрелен ревнивой моделью: невеста убитого британского миллионера опубликовала секретные мемуары

Красивый подтянутый британец, да еще с приличным состоянием, в считанные дни завоевал сердце русской студентки. Фото: СОЦСЕТИ

Бизнес-леди из Екатеринбурга Мария Коротаева анонсировала выход своей книги «Улыбайся, Babe! Это еще не все», которая появится в продаже с 1 апреля. Ожидается, что основная линия будет о событиях весны 2014 года, когда был застрелен ее жених, 48-летний миллионер из Лондона Энди Буш.

Англичанин был убит 2 апреля бывшей пассией – моделью из Словакии Майкой Кукучовой. Ревнивица застрелила Буша на его вилле в Испании, куда тот приехал с Коротаевой на выходные.

Недавно Мария Коротаева переехала из Екатеринбурга в Москву Фото: Марина Молдавская

- До того дня я никогда не видела ее вживую. Поэтому я сначала просто испугалась от присутствия незнакомого человека и закричала. Эндрю услышал меня и прибежал. Я сказала ему, чтобы он разбирался в этом сам, я участия принимать не хотела. И ушла в машину, - вспоминает детали самого страшного дня своей жизни Коротаева.

Момент убийства Мария не видела, но слышала хлопки. Кукучова сбежала на машине бывшего спонсора, и оставила англичанина истекать кровью в запертом изнутри доме. Лишь под утро дверь вскрыли и обнаружили тело, Кукучова трижды выстрелила в Буша.

- В этой книге я поделюсь своим опытом жизни в Европе, расскажу вам историю моей любви, а также как мне удалось пережить страшные испытания, которые подкинула жизнь. Вы увидите, как, несмотря ни на что, я ни только не перестала любить жизнь, но и по-другому посмотрела на контекст моей реальности, - говорится в описании книги Коротаевой.

Майка Кукучова в зале суда. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Суд Малаги признал Майку Кукучову виновной и назначил 24 года в тюрьме. Но в 2016 году Верховный суд Мадрида рассмотрел апелляцию и смягчил наказание до 15 лет заключения. Адвокату словачки удалось доказать, что она убивала Энди Буша в состоянии аффекта.