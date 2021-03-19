«Была ударная волна»: в Серове на заводе ферросплавов произошло ЧП

После происшествия печь была остановлена. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

Как сообщают очевидцы, минувшим утром в десятом часу в Серове на заводе ферросплавов в одном из цехов прогремел взрыв. Пламя и ударная волна вырвались из работавшей печи. Из-за этого в здании выбило окна. Ролики и фотографии из пострадавшего цеха стали расходиться по социальным сетям.

Между тем, в региональном управлении МЧС отмечают, что их помощь на месте происшествия не понадобилась, в связи с чем на предприятие спасатели не выезжали. На самом заводе случившееся называют не взрывом, а «хлопком».

- Ударная волна была. Какие-то стекла могли вылететь. Но речь идет не о взрыве, а о технологическом хлопке, - уточняет Роман Грибанов, начальник пресс-службы Челябинского электрометаллургического комбината промышленной группы ЧМК, в которую входит Серовский завод ферросплавов. - Жертв нет, разрушений нет. В общем, и повреждений даже нет. Печь, на которой произошел хлопок, приостановлена, чтобы выяснить причины случившегося. Потому что для металлургического предприятия, связанного с огнем, это не нормальная ситуация.

На предприятии говорят, что никто из людей не пострадал. Фото: "Это Серов, детка!", vk.com

Однако сегодня также появилась информация о том, что один из рабочих завода все-таки умер. На самом предприятии его смерть подтверждают, но не связывают ее с утренним происшествием в цеху.

- Это трагическое совпадение. Он находился на другом конце предприятия, у него оторвался тромб, - добавляет Роман Грибанов.