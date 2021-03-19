Дом у Макаровского моста в Екатеринбурге признали лучшим жилым комплексом в России

ЖК «Макаровский квартал» построен на месте старых элеваторов мукомольного завода у набережной Городского пруда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве подошел к финалу престижный всероссийский конкурс «ТОП ЖК - 2021». На нем среди прочего выбирали лучшие жилые комплексы России. Приятный сюрприз – лучшим признали ЖК «Макаровский квартал», который построен в Екатеринбурге на набережной Исети у Макаровского моста.

- Для нас большая честь получить звание лучшего жилого комплекса России. А когда в конкурсе участвует больше 1000 жилых комплексов и больше 600 застройщиков по всей России это вдвойне приятно, - говорит Евгений Мордовин, директор УГМК-Застройщик. - Тем более оценка проводилась по потребительским качествам по 106 критериям. И мы набрали 119 баллов.

Эксперты смотрели на массу параметров. Например, на то, как благоустроена территория у жилого комплекса, как сделаны фасады, удобны ли подъезды, а также есть, например, в доме детские сады и даже… бассейн.

- При реализации «Макаровского квартала» мы пытались сделать комплекс максимально комфортным для проживания жителей, - добавляет Евгений Мордовин. – Мы сделали сквозные подъезды, закрытые дворы, богатое озеленение дворов. Использовали экологичные материалы и сделали архитектурная подсветку, которая, я считаю, является одной из лучших в России. Также обеспеченность парковочными местами у нас больше единицы на квартиру. И еще на этапе строительства мы ввели 25-метровый бассейн, фитнес-клуб, открыли кофейню, магазины и готовимся к открытию поликлиники.

Застройщики отмечают, что в комплексе работает и детский сад. Он разместился в историческом здании, которое еще до революции использовалось, как лаборатория Симановской мельницы.

- Плюс мы благоустраиваем территорию за границами наших земельных участков. Все это в какой-то степени дало такой высокий балл, и мы стали лучшими, - отмечает Евгений Мордовин.