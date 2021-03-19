Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 марта 2021 года

В поликлиниках города и области сохраняется наплыв пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 152 новых случая заболевания коронавирусом, 40 из которых приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи зафиксированы в Богдановиче, Горноуральском ГО, Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ревде, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале составляет 80 800 человек, из которых 73 992 пациентов диагноз полностью сняли. Только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 164 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 19 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 265 госпитализированных оценивается как тяжелое, 164 из них размещены в палатах реанимации, 99 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 15 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 599 человек.

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