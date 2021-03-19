На Урале пьяный водитель сбил коляску с трехлетним малышом

Малышку после ДТП увезли в больницу Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Полдневая Полевского округа Свердловской области накануне днем пьяный водитель наехал на коляску с трехлетним малышом и сбежал. Мама с дочкой возвращались домой и уже почти закончили переходить дорогу, когда женщина заметила, что на них мчится машина. Мама ускорила шаг, но это не помогло. Сотрудникам ГИБДД она рассказала, что смотрела по сторонам прежде чем начать переходить дорогу и машин в тот момент не было.

- Водитель автомашины Daewoo Nexia, двигаясь по улице Розы Люксембург напротив дома №18/1, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными гематомами и ушибами госпитализировали в ДГКБ № 9. Водителя, наехавшего на коляску с ребенком, вскоре задержали сотрудники ГИБДД.

Оказалось, что за рулем Daewoo Nexia находился 49-летний мужчина. Стаж его вождения составляет 12 лет. За нарушениями правил ранее замечен не был. Инспекторы ДПС обратили внимание на то, что водитель явно не был трезв. Однако от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Также он не стал объяснять, почему сбил коляску и уехал.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В отношении гражданина составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.27 КоАП, в ближайшее время водителя ждет суд, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД опросили свидетелей ДТП и отправили машину мужчины на спецстоянку.