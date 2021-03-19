В Екатеринбурге ФСБ задержала банду, которая пыталась сбыть золото и серебро на 15 миллионов рублей

Задержанные оказались участниками этнической преступной группировки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области сотрудники регионального Управления ФСБ России смогли выйти на банду, которая занимается нелегальной продажей драгоценных металлов. Продавец и покупатель договорились встретиться на парковке одного из торговых центров. В тот момент, когда продавец передавал золото, сделку прервали силовики.

В машине у мужчины было найдено 3 килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей. Кроме того, там же лежали наличные деньги в сумме 16 миллионов рублей.

В машине одного из задержанных был найден пакет с 16 миллионами рублей

- Продавец – участник этнической преступной группы. Армянин, - уточняет источник в правоохранительных органах. - После того, как его опросили, он признался, что работал на фирму, которая занимается переработкой золота. Благодаря его показаниям появился выход на организаторов преступной группировки.

Напомним, что в России переработка золота строго регулируется. Право на это имеют лишь те фирмы, которые получили лицензию. Однако в качестве дополнительно заработка некоторые фирмы ищут нелегальные пути дохода. Например, покупают так называемое теневое золото, то есть неучтенное.

В таком виде перевозили золото

В настоящее время в отношении участников сделки заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ – «Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере». В ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы.