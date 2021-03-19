Убийцу, который расстрелял семью брата из-за наследства, на всю жизнь отправили в тюрьму

Незадолго до этого Олег Сабуров отсудил у младшего брата квартиру матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 36-летнему жителю Тюмени Денису Сабурову. Летом 2019 года он убил своего старшего брата Олега, а также его жену и 20-летнюю дочь в деревне под Туринской Слободой. Задержать Сабурова удалось через два дня.

СТАРШИЙ БРАТ БРОСИЛ УМИРАТЬ МАТЬ В ХОСПИСЕ

Причиной для жестокой расправы стало наследство матери, которое выражалось в квартире. Старший брат через суд лишил Дениса прав на недвижимость, от чего тот обзавелся мыслью о мести.

- Ключевую роль сыграло отношение старшего брата к матери. Женщина скончалась от рака в 2018 году. По словам младшего Сабурова, Олег отказывался заниматься лечением матери и отправил ее в хоспис, - пояснила «КП» адвокат Светлана Ладина.

Теперь дочь Александры воспитывает ее тетя со стороны матери. Фото: предоставлено семьей погибших

2 августа Дениса отправился в Свердловскую область, куда его отвез знакомый. Ему убийца сказал, что собирается отдохнуть на природе в палатке. В ночь на 2 августа он проник в частный дом брата и расстрелял спящую семью из пистолета.

- По факту же он наблюдал за домом брата и выжидал нужный момент. В три часа ночи он проник в дом и застрелил семью. Они даже не поняли, что произошло. После этого он угнал «Жигули» брата и вернулся к месту, откуда его должен был забрать друг. Свою вину в убийстве Денис Сабуров признал, - пояснила «КП» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Татьяна Новосельцева

Олег и его жена Анна умерли мгновенно, а дочка Саша скончалась через несколько недель в больнице. У девушки осталась маленькая дочка, которая роковую ночь также была в доме. Но ребенка Денис Сабуров пощадил.

Лишь утром соседи обнаружили истекающую кровью Александру и мертвых родителей. Коллеги Олега забили тревогу после того, как тот внезапно не вышел на работу.

- Олег не рассказывал мне об отношениях с родственниками, но несколько раз отпрашивался в Тюмень, чтобы решить вопрос с наследством, - пояснил в суде свидетель Разбойников. - Сначала, по его словам, все было хорошо. Но потом сказал, что брат недоволен и угрожает. Чем конкретно угрожает, не уточнял, - рассказал во время дачи показаний в суде друг убитого Сергей Разбойников.

Денис Сабуров расстрелял семью брата, а затем вернулся к своей палатке на машине Олега. Фото: СУ СКР по Свердловской области

ПРИГОВОР

На оглашение приговора в Екатеринбург приехали ближайшие родственники погибших - старшая дочь семьи Алена Сабурова и мать Анны Людмила Гладких.

Денис Сабуров в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Человек не повинился. Можно простить, когда случайно или в порыве ярости. Но, когда специально и ожесточенно...Я никогда не смогу его простить, - рассказала «КП» Людмила Гладких.

Бабушка убитой Александры Сабуровой Фото: Олег ГАЛИМОВ

От смерти Алену Сабурову спасло лишь то, что она уже работала в Тюмени и жила отдельно от родителей. Вся семья знала о конфликте двух братьев, но особого значения этому никто не придавал.

За два месяца до убийства Олег Сабуров выиграл суд, решением которого однушку матери поделили в равных долях между ним, братом и отцом.

- Мама часто говорила об этом. Но они с папой посмеивались над Денисом.

Родных семьи Сабуровых отделяло два метра от убийцы, который сидел в камере суда Фото: Олег ГАЛИМОВ

В день приговора Денис Сабуров всячески скрывал свое лицо от прессы.

Во время оглашения выяснилось, что изначально Денис Сабуров намеревался убить брата во время нападения на дороге. Для этого он приготовил металлические шипы, но отказался от плана. Улица в деревне Тимофеево была слишком оживленной. После убийства он спрятал пистолет в рюкзак, а потом в водосточной трубе у трассы к Тюмени. Позже оружие было найдено во время следственного эксперимента. Нашли следователи и угнанную машину, в которой нашли ДНК Дениса.

- Как пояснил сам фигурант дела, он находился в автомобиле незадолго до убийства, готовясь к преступлению. Также при осмотре места происшествия был обнаружен след обуви, который, согласно заключению трасологической экспертизы, полностью совпал с обувью, принадлежащей обвиняемому, - рассказали в СК по Свердловской области.

В ходе прений государственный обвинитель запросила для Дениса Сабурова пожизненный срок, что не удивительно, учитывая наличие обвинение в тройном убийстве. Также ему были предъявлены обвинения в оставлении в опасности грудного ребенка убитой Евгении, угоне автомобиля и незаконном хранении боеприпасов.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде помощи следствию, наличия малолетнего ребенка и проблем со здоровьем. Но они не помогли Сабурову избежать пожизненного срока в колонии особого режима (тюрьма). Кроме этого убийца должен будет выплатить родственникам убитых порядка 1,7 миллиона рублей.

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