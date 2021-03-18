Получили взятку в 435 тысяч: в Екатеринбурге задержали двух лейтенантов полиции

Полицейские получили деньги через посредника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ФСБ задержала двух лейтенантов полиции. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, сотрудники МВД получили взятку в 435 тысяч рублей от 26-летнего мужчины, которому они угрожали составлением рапорта об обнаружении наркотиков в особо крупном размере.

- Старший лейтенант полиции Кузнецов и младший лейтенант Ваулин получили через посредника взятку за бездействие в виде 435 500 рублей, - сообщил инсайдер «Комсомолки».

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки с вымогательством». Санкции статьи предусматривают от 7 до 12 лет лишения свободы.

В данный момент Кузнецову и Ваулину не предъявлено обвинение, но в главке проводится служебная проверка. Если их вина подтвердится, то их уволят и лишат погон по отрицательным мотивам.

- Предварительно сыщиками установлено, что в период с января по февраль 2021 года двое оперуполномоченных отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу получили незаконное денежное вознаграждение от мужчины за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.