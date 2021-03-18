«Решил за мой счет ездить?! Вон отсюда!»: как детей высаживают из общественного транспорта вопреки новому закону

В муниципальном транспорте к детям без билета отнесутся с большим пониманием, чем в частных маршрутках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Случаев, когда алчность транспортников едва не привела к беде, множество. Недавно в Екатеринбурге плачущую школьницу высадили из маршрутки в малолюдном месте. А меньше месяца назад в Кировской области 12-летнюю девочку высадили из автобуса поздним вечером в двадцатиградусный мороз.

В связи с этим 7 марта в России вступил силу закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, если ребенок передвигается без сопровождения взрослых.

- Кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность, - заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Комсомолка» решила выяснить, готовы ли водители и кондукторы к исполнению нового закона. К сожалению, результат подтвердил все опасения.

МУНИЦИПАЛИТЕТ НЕ ВЫГОНИТ, НО И ЗАКОНА НЕ ЗНАЕТ

Для нашего эксперимента мы прибегли к помощи 14-летнего ученика восьмого класса Бориса Собова. Подростку предстояло попытаться проехать в общественном транспорте без билета. Для полноты картины мы вручили нашему подопытному «ЕКАРТу», которой пользуется большинство школьников. Но в нашем случае на карточке будет нулевой баланс, поэтому оплата не пройдет.

Наш путь начинается у станции метро «Ботаническая», откуда мы стараемся доехать в центр Екатеринбурга. Первым подъезжает муниципальный автобус № 19, не теряя зря времени, забегаем внутрь и ждем, когда подойдет кондуктор.

Оплатив проезд, ждем, какая реакция будет на нашего юного безбилетника и наблюдаем под прикрытием со стороны. Девушка протягивает Борису терминал. Он проводит картой. Аппарат выдает вместо чека какую-то надпись на экране. Кондуктор пытается ее прочитать, хмурится. Через мгновение разворачивается и садится на свое место. В недоумении от происходящего проезжаем две остановки и выходим.

- Там была надпись, что карта заблокирована. Но она не смогла прочитать и просто ушла, - объясняет нам подросток.

Итог, конечно, неоднозначный. С одной стороны – ребенка без денег не высадили. С другой – кондуктор не смогла прочитать надпись (видимо помешал языковой барьер). Спрашивать у нее про закон от 7 марта было бы излишне.

За время нашего эксперимента ни один из пассажиров не изъявил желание оплатить за ребенка проезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующим нашим транспортом стал троллейбус № 14. Там кондуктором оказалась женщина лет 60-ти.

- Вам надо положить денег на карточку, - вежливо сказала она.

- А можно я до школы две остановки проеду? – спросил наш испытуемый.

- Да, но лучше так не рисковать в следующий раз, - ответила женщина.

Чтобы не наглеть выходим через три остановки. Нашему удивлению уже не было предела. Неужели сейчас так хорошо стали относиться к безбилетникам? Переходим дорогу и движемся в сторону трамвайной остановки, где весьма, кстати, остановилась одновагонная «четверка».

Борис поднимается по ступенькам и сходу протягивает безденежную карту кондуктору. Женщина понимает, что оплата не пройдет, но выгонять пассажира не спешит.

- Ладно, уж, езжай так. Но потом обязательно положи деньги на карту, - заявляет кондуктор и трамвай начинает движение в сторону цирка.

В трамвае кондуктор не стал долго выяснять, почему у ребенка нет денег и просто разрешил доехать до школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В муниципальном транспорте Екатеринбурга не только не выгнали ребенка без билета, но еще и были готовы доставить его до точки назначения. Если бы не наши пересадки, Борис вполне мог добраться до своей школы.

Впереди нас ждало испытание частными маршрутками, где, как и ожидалось, начался хаос.

ШАЙТАН-БОГДАН ИЛИ БЕЗ ДЕНЕГ ВХОДА НЕТ

В отличие от своих муниципальных конкурентов, зеленые маршрутки оказались битком заполнены пассажирами. Оказавшись на «передней площадке» моментально сталкиваешься с кондуктором. Здесь рассусоливать никто не станет. Либо билет оплати, или пешком иди.

- У тебя денег на карте нет! – закричала женщина средних лет, как только не прошла оплата.

- Я на уроки опаздываю, можно я до школы доеду, - не успел до конца сказать подросток.

- Не закрывай! – крикнула кондуктор своему водителю, который уже собирался отъезжать. – Выходи! Денег у него нет…

Школьника Бориса легко и непринужденно выставили из маршрутки № 054 – одной из самых популярных в городе. Желание высадить «зайца» понять можно, но кричать на весь автобус было необязательно. Впрочем, в следующем «Богдане» со школьником обошлись не лучше – мальчика выгнали на следующей же остановке.

В маршрутке № 077 кондуктором была молодая женщина в очках.

- Нельзя тебе без денег ехать! Решил за мой счет кататься?! Вон отсюда! – прокричала перед высадкой женщина.

- Так есть же новый закон, я могу проехать без билета, - в полголоса сказал мальчуган, пытаясь остаться в автобусе.

- Нет! Выходи! - напоследок прокричала кондуктор.

Она так кричала на Бориса, что поежились даже стоящие рядом пассажиры. Но за несовершеннолетнего никто так и не вступился. Вот только почему кондуктор посчитала, что безбилетник ездит за ее счет?

Аналогичная ситуация возникла в маршруте № 070. Но там события развивались не так стремительно. Оказалось, что в автобусе нет кондуктора, и оплату за проезд принимает водитель. Гастарбайтер успевает левой рукой держать руль, а второй прикладывать карточки к терминалу или давать сдачу мелочью.

Борис отправляется объяснить ситуацию, но в ответ получает лекцию о том, какой он «замечательный человек».

- Нет денег на карте?! Тогда наличными давай! Вот как ты садишься в мой автобус без денег, а потом еще просишь о чем то?! Я сейчас останавливаюсь, и ты выходишь! – на весь салон прокричал водитель.

Ждать от частных перевозчиков знания нового закона оказалось бессмысленной затеей. За время эксперимента из маршрутки Бориса не выгнали лишь однажды. В автобусе № 056 кондуктором была пожилая женщина из ближнего зарубежья. Она сначала переговорила с водителем, а он в свою очередь разрешил школьнику проехать две остановки. Спасибо и на том.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если ваш ребенок столкнулся с подобной ситуацией, то можно смело писать обращение в прокуратуру.

- Обязательно надо писать обращение. Прокуратура и раньше проводила подобные проверки и наказывала сотрудников транспортных компаний. Сейчас новый закон напрямую запрещает высаживать детей, - уточняет пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Раньше представители надзорного ведомства вносили представление и привлекали к дисциплинарной ответственности кондукторов или водителей. Но не исключено, что отныне речь пойдет об административных штрафах.

Родители могут подать жалобу на перевозчика в прокуратуру, если их ребенка незаконно высадят из общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, в мэрии Екатеринбурга о новом законе пока говорят с осторожностью. Там считают, что ответственность, прежде всего, лежит на детях и их родителях.

- Муниципалитет и перевозчики уверены в сознательности детей и их родителей и надеются, что случаи необходимости применения этого закона будут единичными, - заявили в Администрации города.