Крупный застройщик начал работы сразу на трех строительных площадках города

Фото: "Группа ЛСР"

«Группа ЛСР», пятикратный обладатель знака «Надежный застройщик России», открыла продажи квартир сразу в трех новостройках. На этапе котлована в стильной высотке ЖК «Меридиан» жилье можно приобрести от 1,69 млн рублей. А в одном из двух малоэтажных домов «Мичуринского» — от 1,58 млн рублей. Ипотечный платеж за такую квартиру составит всего от 8687 рублей в месяц*. При этом при 100%-й оплате (в том числе при помощи ипотеки) можно получить скидку.

Малоэтажный «Мичуринский» «Группа ЛСР» возводит в одном из самых экологически чистых микрорайонов города – на Широкой речке. В этом комплексе нет домов выше пяти этажей, а все дворы закрыты от автомобилей. В них установлены безопасные игровые пространства, которые способствуют всестороннему развитию детей: воркаут-зоны с крутыми тренажерами, горки, песочницы и качели. Сейчас в комплексе началось возведение двух домов, стоимость квартир в которых начинается от 1,57 млн рублей. Сданы новостройки будут уже в конце года.

Фото: "Группа ЛСР"

Рядом с «Мичуринским» уже построен первый образовательный центр, в котором есть детский сад и школа. Через дорогу ведется строительство второго такого центра, который будет больше и с бассейном. И именно рядом с ним расположится новая 25-этажная свечка «Меридиана», купить квартиру в которой можно от 1,69 млн рублей.

Из бонусов - чистовая отделка под ключ, дизайнерский ремонт в подъездах, где будет сделана удобная навигация по этажам и установлены скоростные лифты. Под окнами нового дома пройдет пешеходный бульвар, который объединит все дома квартала. Вдоль него расположатся зоны отдыха, спортивный корт и детские площадки. В ЖК «Меридиан» уже есть вся необходимая инфраструктура: на первых этажах множество продуктовых и других магазинов первой необходимости, рядом торговый центр и спортивный корт.

Забронировать квартиру в «Мичуринском» и «Меридиане» можно в офисах продаж «Группы ЛСР» в Екатеринбурге, а также по телефону +7 (343) 215-9-216.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик "ЛСР. Урал"». Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Проектные декларации можно посмотреть:

- ЖК «Мичуринский», дом № 47: наш.дом.рф;

- ЖК «Мичуринский», дом № 48: наш.дом.рф;

- ЖК «Меридиан»: наш.дом.рф.

Фото: "Группа ЛСР"

* Ипотеку предоставляет ПАО «Промсвязьбанк», ген. лицензия ЦБ РФ № 3251. Условия предоставления кредита. Первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Базовая процентная ставка по ипотеке с господдержкой — 5,85% годовых. Срок — 25 лет.