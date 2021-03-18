Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 марта 2021 года

В регионе сохраняется часть ограничений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 166 новых случаев заражения коронавирусом, 49 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 приходятся на Волчанск, Серов, Первоуральск, Нижнюю Салду, Качканар, Асбест, Березовский, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и другие населенные пункты Свердловской области.

Всего на Среднем Урале зафиксировано с начала пандемии 80 648 случаев заражения коронавирусом, из которых 73 828 закончились полным выздоровлением. За прошедшие сутки диагноз сняли у 177 человек.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 18 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На 18 марта 2021 года состояние 276 пациентов оценивается как тяжелое, 166 человек размещены в палатах реанимации, 108 из них – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 17 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 584 человека.

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