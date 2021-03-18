Милота на высоте: миниатюрного жеребенка из Екатеринбурга отправили в зоопарк Абакана на самолете

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка.

Миниатюрного жеребенка из Екатеринбургского зоопарка по кличке Яша отправили в Абакан. Животное перевозили на самолете 18 марта. Малыш родился на Урале у пары американских миниатюрных лошадей Оскара и Аризоны и два года жил с родителями. Теперь он готов к самостоятельной жизни.

Два года он жил с родителями. Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка.

- Миниатюрные американские лошадки это специальная порода, которую вывели для общения с людьми. Они не предназначены для того, чтобы на них ездить. У нас они живут в детском зоопарке, - уточнила Екатерина Уварова, пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка. – Яша, как любой детеныш, когда подрастает, потом отправляется в другой зоопарк. Сейчас он уже подросток и не нуждается в опеке матери.

Малыша транспортировали на самолете «Уральских авиалиний», рассказали в авиакомпании. Сначала Яша прилетел в Красноярск, а от туда он отправился в Абакан, где его ждали в зоопарке.

Два года он жил с родителями. Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского зоопарка.

По словам Екатерины Уваровой, к перевозке жеребенка готовили несколько дней.

- Для Яшки была создана специальная клетка. Сначала мы его туда заводили, давали там еду, чтобы животное могло привыкнуть, а только потом он улетел, -уточнила она.