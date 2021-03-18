За прошлый год пострадали 68 детей: специалисты рассказали, как защитить малышей от выпадения из окон

Не стоит приучивать детей с малых лет смотреть в окно, сидя на подоконнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице теплеет день ото дня. В связи с этим в полиции напоминают – держать малышей надо подальше от открытых окон. Слишком уж часто они выпадают из них по недосмотру взрослых. Цифры печальной статистики специалисты озвучили сегодня, 18 марта.

- В 2020 году в Свердловской области было зарегистрировано 68 случаев падения детей с высоты, - говорит Наталья Гранина, старший инспектор по особым поручениям отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по Свердловской области. - Чаще всего из окон выпадают дети возрастом до 6 лет. Но есть и случаи падения подростков старше 14 лет. Причем это, как правило мальчики.

Если говорить про Екатеринбург, то за прошлый год таких случаев было 37. В восьми из них дети погибли и теперь родителям грозит уголовная ответственность.

- Возбуждено два уголовных дела. Одно за причинение смерти по неосторожности - в отношении матери из Полевского, которая ушла на минутку в другую комнату. Этого времени ребенку хватило, чтобы залезть на диван, забраться на подоконник и выпасть через открытое окно на асфальт. Ребенок погиб на месте, - уточняет Наталья Гранина. - Еще одно уголовное дело за оставление в опасности возбуждено в отношении отца из Екатеринбурга. Он ушел из квартиры, оставив входную дверь открытой. Ребенок побежал за папой и вылез в открытое окно в подъезде. Слава богу, остался жив.

В большинстве случаев такие трагедии происходят в благополучных семьях, которые не состоят на учете в полиции. Чтобы подобного не случалось, специалисты рекомендуют не приучивать детей с малых лет смотреть в окно, сидя на подоконнике. Также надо держать мебель подальше от окон, чтобы малыши не могли подняться по ней. В новых пластиковых окнах ручки слишком легко поворачиваются – даже маленький ребенок сможет открыть. В этом случае специалисты рекомендуют либо снимать ручку, когда оставляешь детей дома одних (хотя последнего вообще не рекомендуется делать, - Прим. Ред.), либо устанавливать окна со специальными замками, чтобы дети не смогли их открыть.

- Еще одна ловушка – москитные сетки. Они создают иллюзию безопасности. Ребенок упирается на нее и просто выпадает вместе с нею, - добавляет Людмила Золотницкая, председатель Свердловского областного родительского комитета.

В полиции также добавляют, что в Свердловской области был случай, когда ребенок выпал через дырку, которую он проковырял в москитной сетке. Сама она при этом осталась в окне.

С начала 2021 года в Екатеринбурге из окон выпали уже трое детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одними лишь цифрами прошлого года печальная статистика не ограничивается. Уже с начала 2021 года в Екатеринбурге из окон выпали трое детей – 4, 9 и 16 лет.

- При этом теплый сезон еще даже не начался. Причина – недосмотр родителей, - отмечает Матвей Демин, заведующий оперативным отделом ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса город Екатеринбург».

Все травмы, которые дети получают при падении с высоты очень тяжелые. Часто это серьезные повреждения головы и скелета.

- Если прохожий видит, что рядом упал ребенок, то главное – не навредить ему еще сильнее, - говорит Матвей Демин. – У ребенка могут быть тяжелые сочетанные травмы с повреждением позвоночника. Любое движение, попытка привести в чувство, как-то перевернуть его, может усугубить ситуацию. Надо просто вызвать скорую. Запомните два основных телефона «112» и «103».