Участвовал в поисках тела: СК опубликовал фото отца, расчленившего сына

Первоначально мужчина заявил сыщикам, что его сын погиб от упавшего дерева. Фото: СУ СКР

В Верхней Пышме предъявили обвинение 61-летнему мужчине, который, по версии силовиков, убил и расчленил в лесу собственного сына.

Напомним, 35-летний Леонид Протасевич пропал в Верхней Пышме после того, как отправился в лес для заготовки дров. Его несколько дней искали волонтеры поисковых отрядов. 10 марта расчлененный труп Леонида нашел егерь. Позже эту информацию подтвердили в СК и рассказали, что в жутком преступлении подозревают отца мужчины, у которого со своим отпрыском был конфликт.

Как рассказывал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, задержанный мужчина первоначально заявил сыщикам, что его сын погиб в результате несчастного случая. Якобы во время рубки его придавило упавшим деревом, отчего он скончался. Испугавшись, что в смерти обвинят его, 61-летний мужчина решил расчленить сына, чтобы его тело не нашли.

18 марта СК рассказал новые подробности этого преступления. Точнее того, как обвиняемый пытался отвезти от себя подозрения.

- Сам обвиняемый о розыске без вести пропавшего сына в правоохранительные органы не заявлял, и сделал это только после того, как о пропавшем брате забеспокоилась его сестра. При этом уже после организации разыскных мероприятий обвиняемый активно участвовал в поисках сына вместе с поисковыми группами, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

По решению суда на время следствия мужчину взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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