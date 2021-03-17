«Уральские пельмени» опубликовали тайный выпуск с Юлией Михалковой в шелковом халате

Мужем Михалковой выступил актер Вячеслав Мясников. Фото: скриншот

На Youtube-канале шоу «Уральские пельмени» появился выпуск с Юлией Михалковой, который не вошел в телевизионную версию. Несмотря на то, что актриса покинула шоу еще в 2019 году, миниатюру «Рюкзак» показали лишь сейчас. По сценарию, Михалкова объясняет своему мужу(Вячеслав Мясников), почему ранец сына первоклашки больше похож на шкаф, чем на школьный портфель.

При осмотре рюкзака Мясников выясняет, что в нем есть буквально все от гантелей и живого лебедя до баяна и глобуса.

- А глобус то ему зачем? Он по нему дорогу домой не найдет, - спрашивает Мясников.

- Там еще есть контурные карты и атлас, - отвечает Михалкова, играющая роль заботливой матери в бордовом шелковом халате.

Также в миниатюре обыграна ситуация со школьными поборами. Во время изучения рюкзака сына отец находит несколько пачек с пятитысячными купюрами.

- А зачем столько денег?

- Это на все шторы, - отвечает Михалкова?

- За все 10 лет что ли?

- За месяц.

В конце выпуска на сцену выходит качок, который не без труда поднимает рюкзак, больше похожий на шкаф. Напомним, что до этого «Уральские пельмени» показали выпуск про наглого южанина.

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