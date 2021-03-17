«Из меня сделали человека»: в Екатеринбурге вылечили мужчину, у которого после коронавируса развилась редкая болезнь

Мужчину поставили на ноги буквально за пару месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На первый взгляд чудо - жителя Екатеринбурга меньше чем за полгода поставили на ноги после тяжелой редкой болезни. 48-летний Алексей Фоминых заразился коронавирусом, а после выздоровления у него обнаружили редкий синдром Гийена Барре. При этом заболевании иммунная система поражает нервную, что приводит к мышечной слабости и потере чувствительности. Мужчина оказался в инвалидном кресле. Однако, помогло екатеринбуржцу не чудо, а упорная работа врачей.

ПОХУДЕЛ НА 33 КИЛОГРАММА

Алексей Фоминых был долгое время подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также за это время он потерял 33 килограмма собственного веса. Из здорового мужчины, который в день проходил по 8 километров, он превратился в человека в инвалидном кресле. Ведь из-за потери чувствительности мышц екатеринбуржец больше не мог передвигаться самостоятельно.

Реабилитацию оплатил Фонд святой Екатерины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помочь с реабилитацией предложили в клинике доктора Волковой, врачи которой работают со сложными пациентами с параличом. Все расходы на стационарное дорогостоящее лечение взял на себя Фонд святой Екатерины по инициативе председателя совета благотворительной организации Игоря Алтушкина.

Врачам потребовалось два месяца кропотливой работы, чтобы увидеть первые результаты. Алексей поправился на 14 килограммов, восстановил самостоятельное дыхание и самое главное – встал на ноги. Теперь он может себе позволить двухчасовые прогулки.

- Когда Алексей к нам поступил, мы ему поставили задачу выйти на своих ногах отсюда. На его примере мы видим, чего может достичь человек за два месяца, когда он действительно этого хочет. Конечно, это не конец. Дома ему предстоит самостоятельная работа по тем программам и рекомендациям, которые ему дали специалисты нашей клиники. Но, он – настоящий боец и в скором времени сможет вернуться на работу», - рассказывает о результатах лечения Алексея Фоминых руководитель клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова.

До болезни Фоминых проходил по восемь километров в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Алексей провел пять месяцев. Сегодня Фоминых выписали, и теперь мужчину ждет восстановление, но уже дома. Он планирует заняться плаванием и вернуться на любимую работу.

- Я попал сюда в лежачем положении. Из всего тела двигались только руки и часть лица. То, что было и то, что есть сейчас – это большая разница. За два месяца из меня сделали человека, хотя было очень тяжело. Каждый день – это преодоление себя, преодоление боли, своего сознания. Подняться по лестнице, встать, сесть – все это было очень сложно. Два три раза вставал, обливаясь потом, и по полчаса отдыхал, - делится Алексей Фоминых. - Да, полностью болезнь еще не отступила. Частично парализованы ноги, частично руки. Сейчас я двигаюсь, встаю, обслуживаю себя и не нуждаюсь ни в какой помощи.

До этого Алексей Фоминых передвигался на инвалидной коляске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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