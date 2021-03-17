Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 марта 2021 года

На Среднем Урале сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 169 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 72 приходят на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Богдановича, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Каменска-Уральского, Серова, Сосьвы, Среднеуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 80 482 человека, из которых 73 651 пациент полностью справились с недугом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 180 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 17 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По информации на 17 марта 2021 года состояние 291 пациента с COVID-19 врачами оценивается как тяжелое, 173 из них размещены в палатах реанимации, 113 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки специалисты официально подтвердили 14 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 567 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)

Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)

Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)