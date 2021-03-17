В Екатеринбурге предотвратили взрыв газа в жилом доме

Мужчина открыл все краники всех горелок плиты и духового шкафа. Фото: «Екатеринбурггаз»

В Екатеринбурге 16 марта едва не произошло ЧП в жилом доме. Неадекватный мужчина открыл газ в пятиэтажке на Татищева, 70.

Как рассказали в «Екатеринбурггаз», тревожное сообщение об угрозе взрыва дома поступило в их службу по линии «112».

- На место незамедлительно выехали представители спецслужб города. Бригада аварийной газовой службы по прибытию по адресу оперативно перекрыла газоснабжение в подъезде, установила заглушку и сделала замеры уровня загазованности, - рассказали в «Екатеринбурггаз».

Силовикам и спасателям пришлось экстренно эвакуировать жильцов четырехподъездного жилого дома.

Как позже выяснится, мужчина, собиравшийся взорвать дом, был в не совсем адекватном состоянии.

- В его квартире были открыты краники всех горелок плиты и духового шкафа. Мужчина был госпитализирован в психиатрическую больницу, - уточнили в «Екатеринбурггаз».

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