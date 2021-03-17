«Увольнение беременной не допускается»: прокуратура выяснит, почему на Уралмаше лишили работы девушку в положении

Девушка работала сервис-менеджером в в гипер-маркете «Дом», расположенном на улице Победы. Фото: предоставлено героиней публикации

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку после увольнения 22-летней Анны Бабакулыевой. Надзорное ведомство выяснит, были ли нарушены права беременной девушки.

Накануне мы подробно рассказывали историю Анны, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности. До недавнего девушка работала в гипер-маркете «Дом», расположенном на улице Победы на Уралмаше. Ее должность называлась сервис-менеджер. Анна рассказала, что ее работа была довольно нервная. К примеру, бывали случаи, что разгневанные клиенты швыряли в нее предметы (один из таких моментов запечатлен в конце опубликованного нами видео).

В конце ноября прошлого года девушка сообщила работодателю, что беременна, написала заявление о переводе на легкий труд, а пока этого не произошло, попросила освободить ее от работы. Фирма до середины февраля платила екатеринбурженке зарплату - исходя из ее среднемесячного заработка. Но 15 марта Анна получила заказное письмо, из которого узнала, что уволена за прогулы.

- Прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку. Сегодня заявительница придет для дачи пояснений по существу обращения. Будет выясняться, имел ли место факт нарушения трудового законодательства. В случае подтверждения, будут приниматься меры прокурорского реагирования. В соответствии с действующим законодательством, увольнение беременной женщины не допускается, - рассказала «КП» старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.