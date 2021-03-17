«Маму девочки пора в дурку отвезти»: актриса «Уральских пельменей» - о романе 8-летней украинской блогерши с подростком

Ситуацией заинтересовалась полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Instagram

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева раскритиковала «отношения» 8-летней украинской блогерши Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пэла.

- Я скоро матом начну ругаться. Другими словами я просто не могу выражаться. Может маму этой девочки пора в дурку отвезти. Она снимает все на камеру и позволяет это, - написала в своем блоге Илана Юрьева.

За «романом» восходящих звезд сейчас следит вся Украина, а аудитория поделилась на два лагеря. Но, кажется, большинство считает такой «союз» неприличным и аморальным. Даже если на кону преумножение числа подписчиков. В погоне за хайпом было опубликовано шокирующее фото, на котором Милана и ее ухажер лежат в одной кровати.

- Мы познакомились с Пашей 7 месяцев назад. И первой нашей целью было похайпить и поднять актив. Но прошло 7 месяцев и мы друг к другу привязались. Мы не живем вместе! Паша живет с родителями в другом городе, а мы приезжаем к ним с мамой, - написала в Instagram Милана Маханец, но, с высокой долью вероятности, это было опубликовано матерью девочки Дарьей.

К ситуации уже подключился уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба.

- По этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию, - написал Кулеба в Facebook.

После его вмешательства полиция допросила подростков и их родителей.