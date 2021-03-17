Новые люди выбрали победителей Марафона идей в Екатеринбурге

Победил в конкурсе "Марафон идей" Антон Осипов с проектом «Яркий город». Ему выделили 300 тысяч рублей на реализацию задумки.

Поправить осанку подрастающему поколению уральцев с помощью специального рюкзака на колесиках предлагает девушка по имени Ирина. Следом на сцену выходит Светлана – призывает помочь ей организовать туры по живописным местам Урала.

- Сплав по Чусовой, доступный каждому! – говорит она.

После нее Александр высказывает свою идею – создать площадки для выгула собак. А предложение идущей следом Татьяны – организовать психологическую консультацию для отцов, у которых родился ребенок с особенностями развития. Ведь молодые папы тоже испытывают сильный стресс и им тоже нужна поддержка.

Это все инициативы от жителей Свердловской области, которые они отправили на конкурс «Марафон идей», организованный партией «Новые люди». В каждом регионе в течение месяца они собирали у жителей предложения, как можно улучшить жизнь в своем городе. По всей стране таких идей набралось больше 15 тысяч. Из них порядка 700 – от свердловчан. Накануне в нашем регионе жюри партии выбрало лучшую идею. Им стал Антон Осипов со своим проектом «Яркий город». Ему выделили 300 тысяч рублей на реализацию задумки.

- Одна из проблем нашего города – серые районы. По ним ходишь и сразу желание – уехать, как можно быстрее, - объясняет Антон. – Мы планируем разместить в таких районах красочные граффити, чтобы улучшить их визуальную составляющую. В Европе это достаточно распространено. Есть даже статистика, что после появления жизнерадостных граффити сразу падает количество преступлений.

Конкурс «Марафон идей» организовала партия «Новые люди». В каждом регионе в течение месяца жители присылали предложения, как можно улучшить жизнь в своем городе.

Члены жюри признают – выбрать один проект-победитель было чрезвычайно сложно. В итоге решили отдать предпочтение той идее, которую осуществить можно не когда-то потом, а прямо сейчас.

- Выделили сегодня одного победителя, который завтра-послезавтра готов со своей командой делать наш город ярким, интересным и красочным, - отмечает Агаджанян Рант, руководитель Свердловского регионального отделения партии «Новые люди». - Это было тяжелое решение. Некоторые проекты, которые были представлены в финале, требуют чуть более углубленной проработки. Есть разные детали. Но этот проект понятен. Его результат ощутим и сразу видно, что люди что-то делают.

Какие именно граффити вскоре украсят столицу Урала, определять будет сам автор идеи и художники. Он отмечает, что стоимость одной работы может быть от 30 тысяч рублей. А значит, выигрыша хватит примерно на десять граффити, благодаря которым Екатеринбург станет более приветливым. Впрочем, без помощи партии «Новые люди» художники не останутся.

- Они люди свободные, сами определят лучше нас, где эти граффити нарисовать. Но мы поможем им с точки зрения организационных вопросов, - добавил Агаджанян Рант.

К слову, без внимания не останутся и другие проекты. Многие из них имеют все шансы войти в программу партии. Их передадут в узкопрофильные комитеты, которые помогут авторам проработать свои проекты и даже в чем-то углубить, чтобы сделать интереснее.

Перед Екатеринбургом точно такие же итоги подвели и в Перми, жители которого оказались не менее богатыми на идеи. Правда, пусть это и соседний регион, но проблемы они видят иначе.