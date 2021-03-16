«Объявили выговор и лишили отпуска»: в Екатеринбурге уволили беременную девушку

Сейчас Анна Бабакулыева на седьмом месяце беременности. Фото: предоставлено героиней публикации, Алексей Булатов "КП"

22-летняя Анна Бабакулыева до недавнего времени работала в гипер-маркете «Дом», расположенном на улице Победы на Уралмаше. В конце ноября прошлого года девушка сообщила работодателю, что беременна, написала заявление о переводе на легкий труд, а пока этого не произошло, попросила освободить ее от работы.

Фирма до середины февраля платила екатеринбурженке зарплату - исходя из ее среднемесячного заработка. Но 15 марта 2020 года девушка получила заказное письмо, из которого она узнала, что ее уволили за прогулы.

- Мне объявили выговоров, приостановили стаж моей работы, лишили ежегодного отпуска, перестали платить зарплату и в трудовой книжке будет отметка о взыскании. Хотя в письме нет слов о том, что меня уволили, но по факту это так, - отметила 22-летняя Анна в разговоре с «КП-Екатеринбург».

ОСНОВНАЯ РАБОТА БЫЛА ОЧЕНЬ НЕРВНАЯ

Екатеринбурженка узнала об интересном положении осенью 2020 года. Но сообщить об этом работодателю она боялась.

- Я до последнего не хотела говорить руководству. Дело в том, что когда я пришла устраиваться на работу, мне сказали, что здесь не приветствуются беременные сотрудники, особенно если они отработали меньше двух лет, - поделилась Анна с «КП-Екатеринбург».

Должность Анны называлась сервис-менеджер. Чаще всего ей приходилось работать с претензиями покупателей, например, связанными с возвратом.

В конце ноября Анна все-таки решилась рассказать начальству о своем интересном положении.

- 25 ноября 2020 года я предоставила работодателю все необходимые документы и написала заявление (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.), где попросила перевести меня на легкий труд. А пока этого не произойдет, я попросила освободить меня от основной работы с сохранением среднего заработка. Моя основная работа - очень нервная, и даже опасная. Бывали случаи, что в меня, например, бросали товаром. Тогда приходилось нажимать тревожную кнопку, чтобы приезжала Росгвардия, - рассказывает Анна.

С 28 ноября Анна перестала выходить на работу, так как была уверена, что должным образом оповестила работодателя о беременности.

РАБОТАДАТЕЛЬ «ПОТЕРЯЛ» СПРАВКИ

- 28 ноября мне позвонила начальница и спросила: почему я не на работе. А еще она сказала, что потеряла мое заявление о переводе на легкий труд и вообще никакой справки о моей беременности она не видела, - вспоминает Анна.

От коллег девушка узнала, что 28 и 29 ноября начальство начало собирать на работе подписи, чтобы сотрудники подтвердили, что ее нет на рабочем месте. От таких новостей у беременной девушки произошел нервный срыв и ей пришлось вызывать скорую. Врачи отравили Анну на больничный.

Из-за переживаний по поводу работы у девушки случился нервный срыв и ей пришлось вызывать скорую. Фото: предоставлено героиней публикации

- 1 декабря я пыталась связаться с директором по телефону, но не получилось. Тогда я описала всю ситуацию и отправила письмо на ее почту, попросила дать обратную связь, но ответа так и не поступило . Я позвонила в отдел кадров, чтобы уточнить, передали ли мое заявление или нет. Мне ответили, что никакого заявления у них нет, а на мое место наняли другого сотрудника.

Стоит отметить, что в этот момент девушка находилась на больничном (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.), который длился до 16 декабря.

ПРИВЛЕКЛИ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОГУЛЫ

15 марта 2021 года Анна Бабакулыева узнала, что на ее имя пришло заказное письмо. В нем бывший работодатель сообщил, что уволил девушку за систематические прогулы (документы есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

- С 01 февраля 2020 (очевидно, юрист компании ошибся с датой, и речь идет о 2021 году. – Прим. Ред.) по настоящее время вы не выходите на работу. Причина вашего отсутствия на работе вашему непосредственному руководителю неизвестна. Документы, подтверждающие уважительную причину вашего отсутствия на рабочем месте, вами не предоставлены, - говорится в официальном письме от ООО «Сити строй» за подписью генерального директора компании Олега Пушкарева.

Также компания направила в адрес девушки 18 дисциплинарных актов, где говорится о том, что Анна не выходила на работу в феврале. Девушка уверяет, что во многих актах стоят подписи сотрудников, которые в эти дни были на выходном, поэтому акты она считает недостоверными.

Анна обратилась за помощью к депутату Госдумы от Свердловской области Дмитрию Ионину. Парламентарий рассказал «КП», что уже направил в районную прокуратуру официальный запрос по поводу ситуации с Анной Бабакулыевой. Ведомство начало проверку.

Девушка рассказала, что 17 марта ее пригласили в прокуратуру для дачи пояснений.

Мы написали официальный запрос в ООО «Сити строй» с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с увольнением Анны Бабакулыевой.

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