Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 марта 2021 года

В общественных местах соблюдаются правила профилактики коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 160 новых случаев коронавирусом, из которых 34 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 зафиксированы в Каменске-Уральском, Реже, Ивделе, Сысерти, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Невьянске, Бисерти, Ирбите и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 16 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет 80 313 человек, из которых 73 471 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз сняли у 173 человек.

На данный момент состояние 298 пациентов оценивается как тяжелое, 170 из них размещены в палатах реанимации, 113 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от коронавируса скончались 12 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 553 человека.

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