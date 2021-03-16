Васильеву назначили 9 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи погибших в аварии на Малышева получили копии приговора Ленинского районного суда Владимиру Васильеву, которого на прошлой неделе признали виновным в смертельном ДТП и угоне иномарки. В документе объясняется, почему уличных художник смог избежать более сурового наказания, при этом прокурор просил отправить Васильева в колонию на 13 лет. Однако суд вынес вердикт в виде 9 лет и 3 месяцев заключения.

- Суд учитывает: частичное признание вины, состояние здоровья Васильева и его молодой возраст, - говорится в документе.

Таксист Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров скончались на месте. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Кроме этого в приговоре детально описывается ситуация вокруг подмены мочи Васильева в больнице, куда его доставили с места аварии. Указано, что в момент забора анализов в палате с Владимиром находился только его отец. Но полковник Росгвардии Андрей Васильев в ходе следствия не признал, что писал в контейнер за сына. Именно это обстоятельство помогло квалифицировать действия лихача по части 6 статьи 264 УК, которая предусматривает наказание от 8 до 15 лет в колонии.

Во время расследования также была проведена экспертиза запись с камер видеонаблюдения. По ее выводам, во время своего заезда Васильев разгонялся до 150 км/ч, когда проезжал перекресток с улицей Пушкина.

Отец Васильева сдал мочу за сына, когда медработник вышел из кабинета. Фото: скриншот копии приговора

Ожидается, что все стороны процесса подадут апелляцию в Свердловский областной суд. Семьи погибших недовольны таким «мягким приговором», а сторона защиты напротив – считает решение слишком суровым. - Ему надо было дать, как минимум , 20 лет колонии. И не общего режима, а строгого, - рассказала Ирина Алферова, гражданская супруга Виталия Никифорова.

Напомним, что с августа 2019 года Васильев находится под стражей. Время нахождения в СИЗО зачтется ему в срок отбытого наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня в колонии общего режима.

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