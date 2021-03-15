Екатеринбургский чиновник предложил ликвидировать все бесплатные парковки

Особенно проблема актуальна в зимний период Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам благоустройства Александр Щелконогов поделился мнением о бесплатных парковках в черте города.

- Мое предложение, нужно минимизировать количество бесплатных парковочных мест, или убрать их вовсе, - считает Александр Щелконогов.

Чиновник объяснил, что обилие бесплатных парковок мешает эффективной уборке улиц, особенно в зимний период.

- У нас же граждане считают: все, что бесплатное, это мое. Вот и получается, что в регулярном режиме обслуживать бесплатные парковки невозможно, - уточнил Александр Щелконогов.

В качестве успешного примера, чиновники привел опыт европейских городов, где въезд в центр города для автомобилистов платный. Это стимулирует горожан пересесть на общественный транспорт. Щелконогов уверен, что подобная практика была бы полезна и в Екатеринбурге.

Александр Щелконогов уверен, что Екатеринбургу стоит перенять опыт европейских городов. Фото: администрация Орджоникидзевского района

Своим мнением Александр Щелконогов поделился во время круглого стола, который проходил в Уральском институте управления (филиале РАНХиГС). Он был посвящен проблеме парковочного пространства в Екатеринбурге.

В ходе обсуждения гендиректор "УГМК-Телеком" Владимир Ланских выразил мнение, что функции по взиманию платы с платных парковок лучше доверить коммерческим структурам, нежели МУПам. Все дело в том, что последние скованны бюрократическими рамками.

Гендиректор "УГМК-Телеком" отметил, что инвестор в этом случае будет готов взять на себя хлопоты, связанные с модернизацией парковочного пространства, а также с установкой паркоматов и разработкой программного обеспечения. Платные парковки, по словам Ланских, могут быть размещены и у жилых домов. Операторы готовы предложить различные виды оплаты, как почасовую,. так и помесячную.

Стоит заметить, что система платных парковок, которая впервые была внедрена в Екатеринбурге в мае 2014 года, не раз подвергалась критике со стороны экспертов. В частности, из-за того, что она обходилась бюджету в 28 миллионов рублей в год, а автомобилисты попросту игнорировали паркоматы, понимая, что штрафы за неоплаченную стоянку все равно не придут.