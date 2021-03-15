Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 марта 2021 года

В Свердловской области сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом, 62 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхотурье, ЗАТО Свободный, Полевского, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Дегтярска, Камышлова, Каменска-Уральского, Красноуфимска и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 15 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших за год коронавирусом на Среднем Урале составляет 80 153 человек, из которых 73 298 выздоровели. За прошедшие сутки диагноз снят у 182 человек.

На данный момент состояние 288 человек остается тяжелым, 166 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 109 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 9 новых смертельных случаев от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 541 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)

Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)

Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)