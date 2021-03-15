На Урале в страшной аварии погибли три человека

Погибших из автомобилей, превратившихся после столкновения в груду железа, доставали спасатели Фото: ГИБДД по Свердловской области

На 109 километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган накануне ночью произошла страшная авария, унесшая жизнь трех человек. Два легковых автомобиля после сильного столкновения превратились в груду железа. Одна из машин после удара перевернулась.

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Кургана, по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Opel, который двигался со стороны Каменска-Уральского, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Известно, что за рулем Opel находилась 39-летняя жительница Каменска-Уральского. Данных о водителе Kia нет. Оба погибли на месте аварии. Также от полученных травм скончался один из пассажиров Kia. Еще двое из этого автомобиля госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу.

Пострадавших доставали из покореженных автомобилей спасатели. Также сотрудники МЧС перед этим отключили аккумуляторы машин, для предотвращения возгорания.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествий. Следственно-оперативные группы полиции проводят процессуальные действия, личности погибших устанавливаются, опрашиваются очевидцы, - добавили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Напомним, что накануне вечером произошла еще одна смертельная авария. В ДТП на 48 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» недалеко от села Мезенское погибли двое детей и трое взрослых. Женщина за рулем Kia вылетела на встречную полосу прямо под Volvo. Следователи проводят проверку по факту произошедшей трагедии.

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