Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 марта 2021 года

За последние сутки зарегистрировали 164 новых случая коронавирусной инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 14 марта 2021 года официально подтверждено 164 новых случаев заражения коронавирусом, 60 из них приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ревде, Первоуральске, Серове, Ирбите, Реже, Качканаре, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Североуральске, Краснотурьинске, Березовском, Среднеуральске, Карпинске и других населенных пунктах.

Общее число заразившихся уральцев за время пандемии приблизилось к 80 тысячам, в целом в регионе зафиксировано 79982 случаев, из которых 73116 человек полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений госпиталей выписано 175 человек.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 291 человек, 156 из них размещены в палатах реанимации, еще 102 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтверждены еще 10 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2532 человека.