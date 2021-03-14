«Почувствовал себя Шумахером»: В Первоуральске пьяный лиха протаранил патрульный УАЗ, уходя от погони ГИБДД

Фото предоставлено Валерием Горелых.

В ночь на 13 марта полицейским пришлось преследовать лихача на автомобиле Geely. Заметили шустрого водителя возле дома №29 на улице Ватутина около 2:30.

- Трудно сейчас предположить, на что надеялся лихач. Подчинись он законным требования инспектора ГИБДД, этих последствий можно было бы избежать, - рассказывает начальник пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых. – Когда полицейский попытался остановить водителя иномарки, в голове у того уже созрел свой план ухода от преследования. Похоже, что мужчина возомнил себя Шумахером. Но погоня длилась недолго – всего два километра.

Фото предоставлено Валерием Горелых.

Все закончилось на улице Чкалова возле дома №9. Гонщик на заснеженной дороге не справился с управлением и на большой скорости влетел впереди стоящий патрульный автомобиль ППС.

- Эта машина не имела отношения к преследованию. Сотрудники полиции просто ехали по своим делам, - уточняет Валерий Горелых. – В результате ДТП обе машины получили серьезные механические повреждения. То же самое касается водителей. Их с серьезными травмами доставили в больницу. Сейчас за их здоровье борются врачи.

Сотрудники полиции уже установили личность «Шумахера». За рулем Geely находился 44-летний водитель. Стаж вождения у него чуть более 10 лет. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности его привлекали 8 раз. В большинстве все штрафы за превышение скорости.

- Наличие или отсутствие в его крови алкоголя установит экспертиза. Но в машине была найдена тара от спиртного, - добавляет Валерий Горелых.

По итогам проверки полиция Первоуральска примет обоснованное процессуальное решение.