В Свердловской области выявили 160 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге за минувшие сутки официально подтверждено 160 новых случаев COVID-19. 50 из них было зафиксировано в столице Урала.

Также новые случаи COVID-19 были подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Берёзовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Невьянска и других населенных пунктов Свердловской области.

- Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжелое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В свердловских больницах сейчас находятся 1 821 человек, состояние которых врачи оценивают как среднее. Остальные больные сейчас в удовлетворительном состоянии.

Общее количество случаев COVID-19 в регионе с момента начала пандемии достигло 79 818.

Также за последние сутки в Свердловской области было зафиксировано 12 смертей больных COVID-19. Общее число таких случаев в регионе достигло 2 522.