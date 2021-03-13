Бежал с ножом: на Урале полицейский выстрелил в дебошира, чтобы спасти 15-летнюю школьницу

Мужчина не в первый раз терроризирует семью. Фото: Валерий Горелых

В Асбесте полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить вооруженного ножом дебошира.

Все произошло в субботу, 13 марта. В этот день в местную дежурную часть с разницей всего в одну минуту поступили два звонка. Перепуганные женские голоса просили полицейских немедленно приехать.

Выяснилось, что звонила женщина и ее 15-летняя дочь. Они просили спасти их от нетрезвого возмутителя спокойствия. Им оказался 33-летний мужчина, который кидался на жену и девочку-подростка, которая приходилась ему падчерицей.

Как рассказал начальник-пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в прошлом дебошир был трижды судим - за грабеж и разбойные нападения.

Наряд патрульно-постовой службы приехал на место ЧП уже через шесть минут. Полицейским открыла дверь 36-летняя женщина. Она рассказала, что ее муж закрылся с дочерью в другой комнате.

Пока силовики выясняли обстановку, из комнаты выбежала девочка-подросток, а следом за ней несся отчим с ножом в руке.

- Сотрудник, находившийся в коридоре, потребовал бросить колюще - режущий предмет, но нарушитель спокойствия законные требования проигнорировал. Учитывая агрессивное поведение нетрезвого гражданина, а также опасность, которую он представлял для жены и троих детей, находившихся в квартире, полицейский произвел один выстрел из табельного оружия, причинив дебоширу не проникающее огнестрельное ранение. Мужчину доставляли в больницу для оказания медицинской помощи, от госпитализации он отказался, - рассказал Валерий Горелых.

Интересно, что многодетная мать, на помощь которой спешил наряд ППСП, писать заявление на своего нерадивого мужа не стала, несмотря на то, что полицейские предупредили ее о том, что ситуация может повториться. Кстати, год назад полиция уже привлекала дебошира к административной ответственности за бытовое насилие в семье.

- Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков для установления более подробных и точных обстоятельств направил в Асбест специалистов кадровой службы, собственной безопасности и Управления охраны общественного порядка регионального полицейского главка. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения и принятия процессуального решения в Следственный комитет. По предварительным данным, сотрудник ОВД табельное оружие применил правомерно, - отметил полковник Горелых.

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