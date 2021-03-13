На Урале женщина засудила магазин из-за скользкого крыльца

Пострадавшая уверяла: она упала из-за того, что крыльцо магазина плохо чистили от наледи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Каменска-Уральского отсудила у известной сети магазинов более 100 тысяч рублей за скользкое крыльцо.

Все произошло еще 31 декабря 2019 года.

- Выходя из магазина, женщина поскользнулась на крыльце и упала, повредив при этом ногу. Врачи диагностировали закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы, - рассказали в Свердловском областном суде.

Пострадавшая по имени Татьяна обратилась к сети магазинов с гражданским иском. Она настаивала на том, что упала из-за того, что в торговой точке не обеспечили требования безопасности для посетителей. Татьяна требовала взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Также пострадавшая попросила возместить ей расходы на юриста в размере 30 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил требования травмировавшейся посетительницы магазина частично. С ответчика взыскали компенсацию морального вреда, но сумма была существенно снижена - до 100 тысяч рублей, а вот расходы на оплату юриста и госпошлины с магазина взыскали в полном объеме.

Правда, представители ритейлера с вердиктом суда первой инстанции не согласились и подали апелляцию в облсуд. Ответчик настаивал на том, что не доказано, что женщина получила травмы именно на крыльце магазина.

Но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда пришла к выводу, что решение было верным. В итоге вердикт Красногорского районного суда Каменска-Уральского был оставлен без изменений. Теперь магазин обязан выплатить Татьяне 130 тысяч рублей.