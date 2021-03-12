В первых классах Екатеринбурга в этом году приготовлено больше 22,5 тысячи мест для малышей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ПО ПОЧТЕ

- Сколько детей в этом году пойдут в первые классы?

- Мы ожидаем около 22 тысяч детей. В прошлом году эта цифра была около 21 тысячи. У нас ежегодно происходит прирост за счет рождаемости и внутренней миграции. При этом мы приготовили 22 тысячи 592 места. Могу сказать, что абсолютно всем детям Екатеринбурга хватит мест в первых классах.

- Родители часто жалуются, что при записи в первый класс сайт Госуслуг зависает. По этой причине в этом году запись сделали по районам города и в три окна?

- Да. Самое главное, что запись начинается 1 апреля и продолжается до 30 июня.

- Можно спокойно спать в ночь на 1 апреля?

- Наверное можно, если вы не переживаете, но действительно новый порядок предполагает помимо традиционных способов записи (через МФЦ, Центры муниципальных услуг и непосредственное обращение в школу) еще один способ – через почтовое отделение связи простым заказным письмом с уведомлением.

- Это как?

- Это когда курьер приносит в школу ваше заявление. Сложно пока спрогнозировать насколько такой способ будет востребован. Но мы думаем, что самым востребованным ресурсом традиционно будет портал Госуслуг. В этом году, конечно, мы вели серьезную подготовительную работу. Регламент обязывает абсолютно все школы начать прием в первые классы 1 апреля. Есть некоторая обеспокоенность, потому что в прошлом году льготная категория граждан подавали заявления заранее, и мы разводили их немного по времени. В этом году все одновременно.

Запись детей в первые классы начинается 1 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как по времени будут разделены районы?

- В 0:00 часов 1 апреля - ждут заявок от жителей из Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов, с 6:00– от жителей Орджоникидзевского и Чкаловского районов, с 7:00– от жителей Железнодорожного и Октябрьского районов. Сам приказ о зачислении вашего ребенка будет подписан с 1 по 5 апреля. На это берется пять дней.

- То есть родители не будут знать взяли ребенка или не взяли?

- Формально они этого знать не будут, но для того чтобы снизить накал социальный мы придумали несколько способов информирования. Первое – если заявление вы подаете через портал Госуслуг то еженедельно в ваш личный кабинет будет приходить сообщение о номере вашей очереди. Второе – на сайте департамента образования в режиме реального времени можно будет смотреть номер вашей очереди без фамилии и имени и уже ориентироваться по нему.

- Еще нововведения?

- Также в этом году будет территориальная привязка. Всю территорию Екатеринбурга мы разбили на 39 таких микротерриторий и привязали по несколько школ к каждой из них. В какой-то территории две школы, в какой-то шесть. Это сделано для того, чтобы у родителей был выбор. Если они видят, что явно не попадают в желаемую школу, то есть возможность перейти в соседнюю и посмотреть там свободные места. Кроме этого мы предусмотрели момент народного тестирования. 23 марта абсолютно все родители первоклассников могут попробовать в ручном режиме заполнить заявление на сайте Госуслуг.

В ШКОЛАХ ПРОЙДУТ ОЧНЫЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

- В прошлые годы родители нам сообщали, что пытались и с телефона, и с компьютера, и с ноутбука зайти на сайт и зарегистрировать ребенка. Чем это чревато?

- Это чревато тем, что портал Госуслуг может зависнуть – кружочек будет вращаться и все. Если каждый родитель ответственно подойдет к тому, чтобы заполнить спокойно все с одного устройства, тогда всем хватит времени и мест.

- Самая напряженная ситуация с местами в первые классы традиционно в центральной части Екатеринбурга – в престижные гимназии. И еще у нас есть Академический микрорайон, где желающих обычно больше, чем мест. Что в этом году вы планируете сделать, чтобы не было проблем с нехваткой мест в таких школах?

- Если говорить про Академический, то в этом учебном году там запустилась еще одна школа – №79. Поэтому дополнительные места появятся. Что касается «престижных» гимназий, как вы сказали, действительно такая напряженность есть. У нас есть определенная категория школ и гимназий – их, может быть, около 40 – которые наиболее востребованы. Но здесь я бы хотел сказать следующее– в начальной школе нет глубокой профилизации, как многие родители думают. Все-таки начальная школа это больше про учителя. Поэтому я рекомендую родителям посмотреть на учителей – посмотреть сайты школ, отзывы и узнать по какой программе они работают. Для этого мы организовали дни открытых дверей. Они пройдут 20 и 27 марта абсолютно во всех школах Екатеринбурга, которые будут вести прием в первые классы.

- Дни открытых дверей пройдут в онлайн-формате?

- Нет, можно будет придти посмотреть очно. Во-первых, посмотреть на учителя, во-вторых, на ту программу, которую он преподает. Да и потом, некоторые «престижные» школы, о которых вы сейчас сказали, стали ресурсными центрами и они уже не ведут прием в первые классы, а обучают лишь с пятого. 110-й лицей, например, не будет вести прием в 1-й класс. Он получил статус ресурсного центра. Вообще у нас сегодня четыре таких ресурсных центра. Помимо 110-го лицея это 2-я гимназия, 9-я и 99-я в Орджоникидзевском районе.

30 июня закончится первая очередь приема. Вторая пройдет с 6 июля по 5 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛЬГОТНИКАМ

- Те родители, которые отправили заявление через почту, каким образом смогут узнать номер своей очереди?

- Сама процедура выглядит так – письмо приносится курьером и время фиксируется то, когда курьер принес его в школу. Эта запись заносится в книгу учета и ей присваивается номер. Потом оператор школьный вносит заявление в нашу автоматизированную систему учета образования Екатеринбурга и присваивается номер очереди. Его можно будет узнать в школе. Когда вы будете знать этот номер, тогда можно будет в режиме реального времени отслеживать на сайте департамента очередь, в которой вы находитесь.

- Как будет организована запись для льготников?

- Также 1 апреля в те же самые сроки. Тут стоит напомнить, что первоочередное право приема имеют дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенных органов. Дети военнослужащих по месту жительства их семей. Также имеют преимущественное право братья и сестры учащихся в школах и воспитывающиеся в одной семье.

- То есть, они подают заявление в те же даты с 1 по 30 июня?

- Тем самым они занимают либо первые позиции в очереди, либо вне очереди идут. Это надо иметь в виду. В прошлом году таких категорий, которые имеют первоочередное право, было около 3000. Важно еще отметить, что 30 июня заканчивается первая очередь приема. Но на этом сам прием не заканчивается. С 6 июля по 5 сентября начинается вторая очередь – когда остаются свободные места в школах. Информация эта будет также на сайте департамента и на сайтах всех школ. В этот период можно будет обратиться и поступить в любую школу, где есть места, без территориальной привязки.