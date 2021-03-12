Масленица в Парке Маяковского 2021: программа мероприятий

Праздник продлится все выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 и 14 марта 2021 года в Екатеринбурге на нескольких площадках отпразднуют Масленицу. Главной площадкой для проведения праздничных мероприятий традиционно станет ЦПКиО имени Маяковского.

Программа праздника Масленица 2021 в Парке Маяковского 2021

Празднование пройдет в субботу и воскресенье, 13 и 14 марта с 11 до 19 часов, в центральной части ЦПКиО, где гостей ждет красочное оформление вместо зимних декораций.

У главного входа установят сцену в форме солнце. Здесь будут выступать цирковые артисты (впервые) и скоморохи, а также ансамбль «Иван да Марья», «Солнцеворот», арт-клуб Zazou, студия «Чудеса» и другие артисты.

Гостей ждут бой мешками, кольцеброс, стенка на стенку, перетягивание каната, метание валенка. Малыши поучаствуют в программе с караоке, спектаклями, цирковыми номерами.

Ключевое событие субботы, 13 марта: штурм снежного городка. Победители получат большой шар в виде солнца с угощениями.

Главные торжества пройдут на территории ЦПКиО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ключевое событие воскресенья, 14 марта: сожжение шестиметрового чучела на центральной площади ЦПКиО.

В выходные в Парке Маяковского будет работать ярмарка мастеров «Иван-да-Марья» с народными товарами и мастер-классами.

Расписание празднования Масленицы 2021 в ЦПКиО в Екатеринбурге

Программа праздника

Программа праздника

Программа праздника

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