Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 марта 2021 года

На Урале продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом, 35 из них приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Нижнем Тагиле, Качканаре, Ревде, Сысерти, Полевском, Первоуральске, Новой Ляле, Североуральске, Сосьве, Серове и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 79 658 человек, из которых 72 771 человек полностью справился с опасным заболеванием. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 172 пациентов.

На данный момент состояние 293 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 161 из них размещен в палате интенсивной терапии, 100 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 13 новых случаев смерти от COVID-19. Более число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 510 человек.

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