В Екатеринбурге во время пожара в здании НИИ металлургии и материалов погиб человек

Из здания пришлось эвакуировать 200 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Во время пожара в здании НИИ металлургии и материалов, расположенном на Студенческой,51, погиб человек.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция уже установила личность погибшего. Им оказался пожилой мужчина по фамилии Бондин.
- Очевидно, что погибший мужчина, надышавшись едким дымом, хотел спастись, выпрыгнув в окно. К сожалению, он упал не на снег, а на твердое покрытие, - уточнил Валерий Горелых.
По его данным, этаж, где произошел пожар, не используется НИИ, а находится в аренде. Всего на этаже расположены 25 различных коммерческих организаций.
Сейчас сотрудники отдела полиции №1 УМВД по Екатеринбургу опрашивают эвакуированных людей, для установления возможных очевидцев пожара.
На месте тушения развернули оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС
- В настоящее время представители МВД, МЧС и СКР отрабатывают различные версии случившегося. В том числе нарушение правил техники безопасности, замыкание электропроводки и другие, - уточнил полковник Горелых.
Напомним, пожар произошел днем 12 марта. После возгорания спасателям пришлось экстренно эвакуировать из здания 200 человек.