В Екатеринбурге во время пожара в здании НИИ металлургии и материалов погиб человек

Из здания пришлось эвакуировать 200 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во время пожара в здании НИИ металлургии и материалов, расположенном на Студенческой,51, погиб человек.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция уже установила личность погибшего. Им оказался пожилой мужчина по фамилии Бондин.

- Очевидно, что погибший мужчина, надышавшись едким дымом, хотел спастись, выпрыгнув в окно. К сожалению, он упал не на снег, а на твердое покрытие, - уточнил Валерий Горелых.

По его данным, этаж, где произошел пожар, не используется НИИ, а находится в аренде. Всего на этаже расположены 25 различных коммерческих организаций.

Сейчас сотрудники отдела полиции №1 УМВД по Екатеринбургу опрашивают эвакуированных людей, для установления возможных очевидцев пожара.

На месте тушения развернули оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС

- В настоящее время представители МВД, МЧС и СКР отрабатывают различные версии случившегося. В том числе нарушение правил техники безопасности, замыкание электропроводки и другие, - уточнил полковник Горелых.

Напомним, пожар произошел днем 12 марта. После возгорания спасателям пришлось экстренно эвакуировать из здания 200 человек.