«Моя миссия – вдохновлять людей»: в Екатеринбурге слабовидящая женщина помогает инвалидам в соцсетях

Татьяне 37 лет и она не видит с рождения. Фото: Ирина СМИРНОВА

Невысокого роста хрупкая молодая девушка с улыбкой встречает нас.

- Вам точно 37 лет? – с удивлением спрашиваю я у нашей собеседницы.

- Точно. Говорят, если природа где-то забрала, то значит, отдаст, но в другом месте. Мне досталась вечная молодость, - шутит она.

Наша героиня екатеринбурженка Татьяна Брагина, с самого рождения она ничего не видит: один глаз спел на 100 процентов, другой имеет небольшую светочувствительность. Но несмотря на свою особенность, Татьяна считает своей миссией помогать людям. С недавних пор женщина волонтер.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПАНДЕМИИ

Татьяна по образованию психолог. Но даже с «вышкой» она долго не могла найти работу. Говорит, что многие работодатели бояться принимать в штат сотрудников с инвалидностью. Но екатеринбурженка все-таки нашла место по душе, где она может и людям помогать, и быть ценным сотрудником. Три года назад она устроилась гидом Галерею в темноте #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ. Это площадка, где посетителей погружают в полную темноту и водят по нескольким локациям. Все сотрудники там только слабовидящие люди. А Татьяна еще и психологические консультации там проводит в комнатах, где нет света.

Она волонтер на телефоне. Фото: Ирина СМИРНОВА

Но в марте 2020 года объявили пандемию и организация временно закрылась. Татьяна осталась без заработка, а у женщины есть 14-летний сын и мама. Попросить помощи она стеснялась.

- Мне знакомые рассказали, что есть волонтеры, которые приносят продуктовые наборы к нуждающимся людям. Я подумала, к кому я буду обращаться, ведь другим-то точно нужнее. Потом уже решилась и позвонила им, так-то и познакомилась с волонтерами, - рассказывает Татьяна Брагина.

А после этого случая Татьяна подумала, что и сама тоже может пригодиться в рядах волонтеров.

- Многие волонтеры в больнице помогает, кто-то волонтер чрезвычайных ситуаций. Смотришь на таких людей и хочется тоже сделать маленький вклад. Кто-то носит тяжелые сумки, а я боец невидимого фронта, - шутит теперь про себя она.

Теперь Татьяна волонтер-вдохновитель. Она ведет несколько групп в соцсети «Вконтакте», публикуя притчи, стихи и цитаты.

«РАБОТАЮ ДАЖЕ НОЧЬЮ»

Помогать людям Татьяна бросилась с большим рвением. Пока все сидели дома и галерея не работала, то времени на волонтерство было много. Уже как полгода женщина снова вышла на работу и теперь приходится все совмещать. А ведь дома еще сын, которому тоже необходимо внимание, женщина занимается в инклюзивном театре, где играет в спектаклях.

- Я все готовлю заранее. Притчи и стихи ищу в свободное время, я иногда работаю даже ночью, - объясняет собеседница.

Женщина сама потеряла работу, когда обратилась в волонтерам, а потом вдохновилась их работой. Фото: Ирина СМИРНОВА

Но бросать благое дело Татьяна не собирается, а даже наоборот, готова взять еще несколько групп на ведение. Тем более со временем она начала создавать публикации уже за несколько минут: помогает голосовой помощник на телефоне.

- Моя миссия – вдохновение. Читая стихи и притчи – это возможность задуматься и остановиться при нашей спешке. А здесь возможность подумать «что на самом деле главное на данный момент».