В Екатеринбурге горел НИИ металлургии и материалов: из окна выпрыгнул человек

Внутри помещение сильно выгорело Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге вспыхнул офис в НИИ металлургии и материалов на Студенческой, 51. Сильный пожар произошел на пятом этаже здания. Спасатели эвакуировали 200 человек.

- В 11:48 поступило сообщение о пожаре. Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре удалось своевременно организовать эвакуацию людей из горящего здания. Огнеборцами принимаются меры по локализации огня, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Сейчас звенья газодымозащитной службы проводят обследование помещений. На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 человек личного состава. Для координации действий сил и средств спасатели развернули оперативный штаб.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место пожара приехала следственная группа и психолог. Как выяснилось, при пожаре погиб сотрудник компании «Гамма» 63-летний мужчина по фамилии Бондин.

- ЧП произошло в офисе компании «Гамма», расположенной на последнем этаже здания. В результате сильного задымления мужчина, вероятно, надышавшись едким дымом, чтобы спастись, выпрыгнул в окно. К сожалению, упал не на снег, а на твердое покрытие, получив несовместимые с жизнью травмы, - рассказал глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Почти час понадобился пожарным, чтобы справиться с огнем. Сейчас пожар потушен. Спасатели проливают и разбирают сгоревшие конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

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