Как правильно питаться в Великий пост: советы специалиста

Важно не просто ограничивать себя в еде, а составить гармоничное и разнообразное меню Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как правильно питаться в Великий пост? Этот вопрос волнует многих людей весной, и не только верующих. Одни держат пост, чтобы подумать о душе, другие ограничивают себя в пище от банального желания похудеть.

Эксперты говорят, что, если вы решили соблюдать пост, то делать это нужно осторожно. Совсем не обязательно идти на крайние меры. Есть четыре уровня соблюдения поста: отказ только от мяса с сохранением в рационе яиц и молока, отказ от мяса и молока, потом идет отказ от мясных и молочных продуктов, а также еще чего-нибудь, и монашеский пост на хлебе и воде.

- Нужно учитывать состояние здоровья и другие подводные камни: нагрузку, стрессы. Во время поста человек отказывается от животного белка. В этом есть опасность: нам нужен белок не только для тканей и костей. Белок выполняет ряд важных функций в организме, - рассказывает на радио «Комсомольская правда» нутрициолог Елизавета Командовская.

По ее словам, когда животного белка становится недостаточно, организм начинает страдать, берет белок из мышц. Это опасно для пенсионеров, детей, спортсменов, беременных женщин, а также для людей с дефицитом веса.

Есть, конечно, альтернатива животному белку – растительный белок. Но он значительно хуже усваивается организмом, к тому же, это не полноценный белок.

Если отказываетесь от мяса, то сделайте меню разнообразным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- В мясе есть заменимые и незаменимые аминокислоты. Это то, что мы можем сами воспроизвести, и то, что организм не может воспроизвести и должен получать из пищи. Животный белок в этом отношении более полноценный, - говорит Елизавета Командовская.

Еще один важный момент для тех, кто решил соблюдать пост. Пища должна быть разнообразной, это поможет организму получить максимально необходимый набор веществ.

Важно помнить, что долгое отсутствие мяса грозит организму не просто анемией, а хронической анемией, которая не лечится, то есть отсутствием красных телец в крови. Это приводит к быстрой утомляемости, отсутствию аппетита, желания что-либо делать и бессоннице.

Также важно помнить, что сегодня соблюдать пост дороже, чем есть мясо. И еще: Великий пост важен не ограничением в пище, а духовным ростом.

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