Не ждали: спасатели предупредили о 37-градусных морозах на Урале

Морозы возвращаются в Екатеринбурге почти в середине марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 12 марта в отдельных районах Свердловской области установятся 37-градусные морозы. Об этом сообщают спасатели, выступившие с предупреждением.

По сообщению пресс-служба регионального МЧС, в морозную ночь и утро резко вырастают риски возникновения пожаров. Поэтому очень важно сделать акцент на пожарной безопасности при использовании печей и электрических обогревательных приборах.

Также нужно как можно меньше находиться на улице и отказаться от дальних поездок.

- Если вы вынуждены оказаться на улице, необходимо быть сытым и тепло одетым, - предупредили в МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге в ночь на 12 марта ожидается 25 .. 26 градусов ниже нуля. Утром, 12 марта, будет около 23 градусов и ветер.

В Нижнем Тагиле ночью будет до – 30 градусов, утром от 25 до 27 градусов ниже нуля. На большей части территории Среднего Урала ожидаются небольшие снегопады.