Застрелил и сбежал на юг: на Урале будут судить бизнесмена, обвиняемого в убийстве семилетней давности

Бизнесмен выстрел в знакомого три раза

На Урале будут судить бизнесмена, обвиняемого в убийстве 50-летнего предпринимателя, которое произошло семь лет назад. По версии следствия, Хвтисо Аквсентович Чачхиани вечером 29 сентября 2013 года застрелил своего знакомого в кафе на 28-м километре Серовского тракта.

Все случившееся тогда попало в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как трое мужчин, сидя за столом, обсуждают что-то на повышенных тонах. Затем Хвтисо Чачхиани и еще один посетитель кафе встают и хватают друг друга за грудки. Затем в руках обвиняемого появляется пистолет. Оппонент пытается с помощью стула выбить оружие из рук противника, но тот успевает выстрелить.

- Обвиняемый достал из кармана огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы спортивно-охотничьими патронами. После чего, применив насилия, ударил потерпевшего рукой в область головы, а затем произвел не менее трех выстрелов в область туловища потерпевшего, - рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

Потеряв много крови, предприниматель скончался прямо в кафе. Семь лет назад было озвучено предположение, что человек, которого убил Хвтисо Чачхиани, был должен ему крупную сумму денег. Из кафе он сбежал и, как тогда сообщали следователи, поехал в сторону Нижнего Тагила. Найти предполагаемого убийцу удалось только спустя семь лет в Анапе.

- Установить местонахождение скрывающегося от правосудия гражданина сыщикам уголовного розыска удалось в начале сентября 2020 года. После этого задержанного доставили в Свердловскую область и передали нашим коллегам из Следственного комитета, которые и довели расследование до логического завершения, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Чтобы выяснить все обстоятельства того вечера. следователи не только осматривали место преступления, допрашивали свидетелей и проводили обыски, но и анализировали телефонные звонки обвиняемого.

- В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведен значительный объем мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказал руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Георгий Койнов. - Проведены судебно-медицинская, баллистическая, медико-криминалистическая, видеотехническая, психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Уголовное дело, обвиняемого в убийстве 64-летнего Хвтисо Чачхиани, будет рассматривать Верхнепышминский городской суд.