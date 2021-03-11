Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» поразил поклонников худобой

Фото: Instagram

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский шокировал поклонников своей худобой. Шоумен поделился в своем Instagram фотографией, где его просто не узнать. Впалые щеки, худые руки, плоский живот: от прежнего Нетиевского только улыбка и глаза. Бывший "пельмень" всегда был крупным мужчиной, поэтому разница заметна.

- Бороду не сбривать, младенцем будешь, - шутят в комментариях.

- Вы очень помолодели, - продолжают сыпать комплиментами поклонники.

Так сейчас выглядит шоумен. Фото: Instagram

Сам Нетиевский скоро отметит 50-летие. Артист рассказал, что за несколько лет он похудел аж на 25 килограммов. А все началось, когда Сергей ушел из «Уральских пельменей». Перемены явно пошли ему на пользу.

- Накануне 5о-летия, все чаще философские мысли... Многое сделано, многое пройдено, было интересно, было по-разному.. Обновляюсь... Повышаю вибрации, иду от тела , иду к осознанности, - рассуждает артист. – Расхламляю себя тотально: от вещей, от информации, от балласта в теле, от мусорной еды, от застоя в окружении.. Каждый человек, встречающиеся нам в жизни, чему то нас учит, а вы его. Но наступает момент, когда уроки взаимно выучены и надо прощаться.

Позже артист признался, что на старте похудения у него был вес 109 килограммов.