Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 марта 2021 года

масочный режим на Урале могу отменить летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 159 новых случаев заболевания коронавирусом, 66 из них зафиксированы в уральской столице.

Также новые случаи заболевания подтвердились у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сысерти, Среднеуральска, Березовского, Сосьвы, режа, Дегтярска, Качканара и других населенных пунктов.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 11 марта 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области составляет 79 506 человек, из которых 72 599 полностью справились с вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 170 человек.

Сейчас состояние 293 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 116 человек размещены в палатах реанимации, 100 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 10 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 497 человек.

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