В Екатеринбурге «директор пляжа» продавал «синтетику» в трубочках для коктейлей

Банда выбрала оригинальное название для своего интернет-магазина. Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге к внушительным тюремным срокам приговорили банду наркоторговцев, которые продавали зелье через интернет-магазин под названием «директор пляжа».

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, группировка действовала в период с января 2016 года по февраль 2019 года. «Бизнес» закончился после того, как на след банды вышли сыщики из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Задерживать группировку пришлось при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

БАНДА ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

Как было установлено в ходе расследования, создал банду 26-летний молодой человек. Он вовлек в «бизнес» своего 28-летнего знакомого, на которого легли обязанности координировать «закладчиков» и работу «склада». Это происходило через интернет. В обязанности третьего члена группировки, которому на момент начала «трудовой деятельности» на интернет-магазин было 24 года, входила фасовка «товара» и его раскладка по тайникам. Масса одной упаковки составляла от 200 до 1000 граммов. Кстати, как уточнили в полиции, этот парень имел и легальную работу, он трудился продавцом-консультантом в одном из спортивных магазинов Екатеринбурга. В прошлом он имел судимость за распространение наркотиков.

Товар фасовали в трубочки. Фото: Валерий Горелых

Также в банде состояли еще двое парней, которым на момент начала работы интернет-магазина было 22 и 17 лет.

Для вербовки «закладчиков» и поиска клиентов банда использовала мессенжеры «Jabber», «Telegram» и социальную сеть «ВКонтакте». Также у наркоторговцев был свой сайт, на котором любители «запрещенки» могли ознакомиться с описанием и весом товара.

ЛЮБИЛИ ЯРКИЕ УПАКОВКИ

- Отличительной чертой интернет-магазина «директор пляжа» являлась специфическая упаковка. Криминальный товар фасовался в разноцветные трубочки для коктейлей. В ходе обысков по месту жительства задержанных, а также в их транспортных средствах, представители МВД изъяли более килограмма различных производных синтетических наркотических средств, что могло составлять более 2,5 тысяч доз для зависимых граждан, - рассказал Валерий Горелых.

Он уточнил, что общая стоимость изъятой отравы по ценам черного рынка составляла более 12 миллионов рублей.

50 ЛЕТ НА ПЯТЕРЫХ

- Дело, состоящее из 22 томов, вел опытный следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Иван Грошев. В совокупности суд приговорил пятерых членов наркогруппы практически к 50 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - уточнил полковник Горелых.

Ленинский суд Екатеринбурга признал криминальную пятерку виновной в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном организованной группой в крупном размере. Основатель «директора на пляже» по фамилии Баженов получил 13лет колонии. Его пособника Охрончука приговорили к 12 годам и шести месяцам. Подсудимые Масленников и Дерябин получили восемь и восемь с половиной лет колонии. Пятого участника группировки по фамилии Шашков приговорили к 5,6 годам колонии.