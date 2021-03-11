Первое в России политическое реалити-шоу собрало более 3 тысяч заявок

Фото: партия «Новые люди».

До 24 марта заявки кандидатов будут рассмотрены компетентным жюри, которое выберет 30 участников, которые поборются за 30 миллионов рублей.

Свои заявки на участие подали кандидаты из 70 регионов страны. Большинство участников молодые люди и девушки в возрасте от 21 года до 35 лет –1689 человек (55%). Самым взрослым участником стал 73-летний пенсионер из Кемеровской области, тогда как самой молодой участнице 21 год, это студентка из Подмосковья. Большинство заявок на участие в конкурсе подали мужчины (73%), а 27% – женщины.

– Как правило, мы ничего не знаем ни о кандидатах в депутаты, ни о самих депутатах. Прежде всего – мы не знаем, что это за люди. Проект #Дебаты-Кандидаты показывает кандидатов не роботами, а именно людьми. Со своими сильными и слабыми сторонами, со своими взглядами и подходами к решению тех или иных проблем. Кроме того, наш проект и есть настоящая демократия, настоящая открытость – участники будут откровенно отвечать на острые вопросы, участвовать в испытаниях, проявят себя, – говорит представитель регионального отделения в Свердловской области партии «Новые люди» Станислав Рябко.

В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты – знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова.

Сангаджи Тарбаев. Фото: партия «Новые люди».

Заявки принимались на сайте проекта kandidat.newpeople.ru. Со временем на этой странице появится информация об участниках и о выходе новых серий. Первую серию шоу зрители увидят в начале апреля. Шоу #ДебатыКандидаты будет транслироваться на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.

Участников поселят в один дом, где они будут готовиться к испытаниям. Для кандидатов проведут тренинги представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года.