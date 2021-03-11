«Захватили 100 парковочных мест»: в центре Екатеринбурга владельцы иномарок с «блатными» номерами оккупировали стоянку

Жильцы устроили стихийный митинг, чтобы прогнать захватчиков. Фото: читатель "КП"

Накануне жители ЖК «Московский квартал», вблизи дома по адресу Московская,200, оказались, мягко говоря, удивлены. За парковку, где они до этого бесплатно ставили автомобили, с них начали требовать плату. Жильцы утверждают, что произошел самозахват территории.

- Неизвестные установили шлагбаум, установили будку охранника, подвели к ней электричество и стали требовать со всех жителей, кто пользуется парковкой, по 2500 тысячи рублей за месяц, - рассказала одна из жительниц дома.

До этого парковка была бесплатной, но накануне там появился шлагбаум. Фото: читатель "КП"

Вечером, 10 марта, жильцы ЖК устроили стихийный митинг, в надежде ликвидировать незаконную стоянку. К тому моменту на место приехало множество дорогих иномарок с «блатными» номерами.

Мужчины, захватившие парковку, ездят на автомобилях с "блатными" номерами. Фото: читатель "КП"

- Мужчины, организовавшие парковку, утверждали, что земля на ней якобы принадлежит им, говорили, что у них есть документы, но при этом так их не показали. Вели себя очень нагло, несмотря на присутствие полиции, - рассказала наша собеседница. – Жильцы не знали, куда деть автомобили. Ведь захваченная стоянка вмещала 100 парковочных мест.

Жильцам пришлось ютиться на другой парковке, которая пока бесплатная. Фото: читатель "КП"

Пока шлагбаум до сих пор не демонтировали. Жители рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время.

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

- Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала надзорные мероприятия, в том числе с привлечением специалистов Управления Росреестра по Свердловской области, Земельного комитета администрации Екатеринбурга, администрации Ленинского района Екатеринбурга и сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Представители ведомств проведут выездную проверку.

- На место выезжал прокурор Ленинского района Екатеринбурга. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - уточнили в ведомстве.