На Урале в пожаре на частной конюшне погибли семь лошадей

Открытое горение пожарные ликвидировали только спустя два часа Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня ночью в частном секторе в Первоуральске вспыхнула частная конюшня. В страшном пожаре погибли семь лошадей. До того, как на вызов приехали пожарные, хозяин конюшни смог спасти из огня только одно животное. Деревянную постройку очень быстро охватило пламя и попасть внутрь уже было невозможно.

- В 02:39 поступило сообщение о пожаре в Первоуральске на улице Толбухина, 2. К моменту прибытия пожарных хозяйственная постройка горела открытым пламенем. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции постройки, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Открытое горение пожарные ликвидировали только спустя два часа. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. С огнем боролись 10 человек личного состава с помощью трех единиц техники. По данным МЧС, люди во время возгорания не пострадали. Причину пожара сейчас предстоит установить специалистам.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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